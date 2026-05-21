El episodio volvió a instalar el debate sobre el maltrato animal en Argentina, en medio de la conmoción generada por recientes casos de asesinatos de gatos, manifestaciones proteccionistas en el Obelisco y una fuerte repercusión en redes sociales, donde crecen los reclamos por penas más severas para este tipo de delitos.

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Un grave caso de violencia animal generó conmoción en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde una familia denunció que tres jóvenes mataron brutalmente a su gato de 10 años tras atacarlo en plena calle. El animal, llamado “Pashacito”, murió producto de las graves heridas sufridas durante la agresión.

Según la denuncia, el episodio ocurrió durante la madrugada en el barrio Santa Rosa, sobre calle Alemania casi esquina Dessy. De acuerdo con el relato de los dueños, los agresores interceptaron al gato cuando se encontraba sobre un paredón y comenzaron a golpearlo violentamente. Parte del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona.

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La familia aseguró que el animal sufrió fracturas múltiples, hemorragias internas y severos traumatismos. Además, denunciaron que uno de los atacantes le arrojó un cascote en la cabeza cuando intentaba escapar herido. La necropsia realizada posteriormente confirmó que el gato murió por un “paro cardiorespiratorio traumático” provocado por politraumatismos y destrucción de masa encefálica.

Según trascendió, la investigación avanzó rápidamente luego de que la familia aportara imágenes captadas por cámaras municipales y privadas. Los tres sospechosos ya fueron identificados y se realizaron allanamientos en sus domicilios para secuestrar elementos vinculados al hecho.

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La abogada de la familia, Marcela Loyola, explicó que los acusados fueron notificados de la causa y que buscan avanzar con una imputación por maltrato animal. También adelantó que solicitarán nuevas pericias para determinar el nivel de crueldad ejercido durante el ataque.

Mientras tanto, el caso provocó indignación entre vecinos y organizaciones proteccionistas, que volvieron a reclamar sanciones más severas para delitos vinculados al maltrato animal. Según establece la legislación vigente en Argentina, este tipo de hechos contempla penas que van desde 15 días hasta un año de prisión, aunque podrían agravarse en determinadas circunstancias.

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