La empresa Gases Comprimidos, ubicada en el Parque Industrial Pilar y actualmente bajo la conducción de la firma Cascia, atraviesa un conflicto laboral que se intensificó en las últimas semanas con denuncias de despidos y falta de pago de salarios, en la ciudad de Pilar.

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Según informaron trabajadores, la crisis se extiende desde hace más de un mes y medio y sumó nuevos episodios de tensión tras confirmarse que los sueldos no fueron abonados dentro de los plazos legales establecidos.

La compañía, con 56 años de trayectoria en la comercialización de gases de aplicación industrial y medicinal, inició este proceso de conflicto a fines de abril, luego de la desvinculación de dos empleados tras el cambio de propietarios ocurrido en enero, cuando fue adquirida por una firma de origen tucumano.

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Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con el objetivo de suspender medidas y abrir una instancia de negociación entre las partes. Sin embargo, el escenario lejos de estabilizarse volvió a agravarse en los últimos días.

De acuerdo con lo denunciado por los empleados, el lunes pasado se concretó una nueva desvinculación y comenzaron a emitirse apercibimientos a distintos trabajadores de la planta, lo que incrementó el malestar interno.

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A este cuadro se sumó el retraso en el pago de salarios, uno de los principales reclamos actuales del personal, aunque tanto trabajadores como representantes de la empresa mantienen expectativas de alcanzar un acuerdo que permita destrabar el conflicto en el corto plazo.

Con información de DIB