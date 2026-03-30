Delfina Chaves contó cómo se grabó la escena de la boda en Máxima
Delfina Chaves habló sobre uno de los momentos más importantes de la serie Máxima: la escena de la boda.
En un video compartido por HBO Max, la actriz mostró parte del detrás de escena y explicó cómo fue el proceso de grabación.
La protagonista de la ficción, que narra la vida de la reina Máxima de los Países Bajos, viene destacándose por su trabajo en la producción internacional, que estrenó su segunda temporada en 2026.
VIDEO https://www.instagram.com/reel/DWcNTNvBzIA/?igsh=N291dHdyMzlrbTU1
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