El Ministerio de Defensa de la Nación emitió un comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica las versiones que circularon en los últimos días sobre una supuesta venta o desafectación de la Base Naval Mar del Plata y otros bienes estratégicos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

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Según el documento, no existe "análisis, consideración o decisión alguna" orientada a desprenderse de la Base Naval marplatense ni de ningún otro activo considerado estratégico para la defensa nacional. Desde la cartera señalaron que las informaciones difundidas en algunos medios carecen de sustento en documentación oficial, instrucciones impartidas a las Fuerzas Armadas o políticas actualmente en ejecución.

El comunicado también hace referencia al Decreto 314/2026, mediante el cual se creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA). Desde el Ministerio explicaron que la finalidad de esta iniciativa es fortalecer el sistema de defensa mediante mecanismos de financiamiento que permitan modernizar capacidades operativas, y no avanzar en la venta de instalaciones militares.

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Asimismo, destacaron la importancia estratégica de la Base Naval Mar del Plata, sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, el Área Naval Atlántica y la Agrupación de Buzos Tácticos. Recordaron además que la dependencia cumple este año cien años de actividad ininterrumpida, consolidándose como un punto clave para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la protección de los intereses marítimos nacionales.

En ese marco, el Ministerio sostuvo que la continuidad operativa de la Base Naval "es indiscutible" y aseguró que no se encuentra bajo revisión de ningún tipo.

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Finalmente, la cartera de Defensa reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y garantizó la continuidad de todas las funciones operativas, logísticas y de formación que se desarrollan tanto en la Base Naval Mar del Plata como en el resto de las instalaciones militares del país.