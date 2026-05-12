Luego de que Emanuel, Cinzia y Zunino salieran de placa, el versus final quedó conformado por Dani y Danelik.

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Finalmente, el público decidió que Dani abandonara el reality, mientras que Danelik logró continuar una semana más en competencia.

La definición se dio en medio de una placa oculta, por lo que los jugadores dentro de la casa no sabían quiénes estaban nominados ni cómo se desarrollaba la votación afuera.

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