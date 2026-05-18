Danelik es la nueva eliminada de "Gran Hermano"
Fue eliminada por Eduardo en el mano a mano final
Luego de un intenso versus final contra Eduardo, el público decidió que Danelik abandone la casa más famosa del país durante la gala de este domingo.
En una placa que también tuvo a Tamara, Zunino, Luana y Cinzia, los menos votados fueron bajando hasta que finalmente quedó definido el mano a mano decisivo.
Ahora, el juego continúa con menos participantes y nuevas estrategias dentro de la casa.
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