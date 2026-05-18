Luego de un intenso versus final contra Eduardo, el público decidió que Danelik abandone la casa más famosa del país durante la gala de este domingo.

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En una placa que también tuvo a Tamara, Zunino, Luana y Cinzia, los menos votados fueron bajando hasta que finalmente quedó definido el mano a mano decisivo.

Ahora, el juego continúa con menos participantes y nuevas estrategias dentro de la casa.

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