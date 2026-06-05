Desde la oposición denunciaron el estado de la limpieza urbana en General Pueyrredon y cuestionaron la falta de control del Ejecutivo municipal sobre el contrato de recolección de residuos, al señalar que el servicio demanda más de $180 millones diarios sin resultados visibles en la ciudad.

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Desde el bloque de Unión por la Patria, el concejal Diego García advirtió que, pese al elevado gasto, en Mar del Plata y Batán se registran calles con escaso mantenimiento, presencia de microbasurales en distintos barrios y un incumplimiento sostenido de las normativas vigentes.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al Plan de Contenerización obligatorio, establecido en el pliego de bases y condiciones para el micro y macrocentro, que abarca unas 294 manzanas, avenidas principales y la zona costera. Según García, el esquema no se implementó correctamente y el Municipio no brindó respuestas a los pedidos de informes realizados en octubre del año pasado sobre la cantidad y el mantenimiento de contenedores.

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A este escenario se suma, según indicaron, el retroceso en las políticas de separación de residuos en origen. Desde la oposición señalaron que la diferenciación entre bolsa verde para reciclables y bolsa negra para residuos orgánicos dejó de ser una prioridad, lo que impacta en el tratamiento posterior de los desechos.

En ese marco, García cuestionó que “estamos pagando un contrato carísimo para tener una Mar del Plata completamente sucia y abandonada. El pliego es muy claro respecto de las obligaciones de contenerización, pero el Municipio no garantiza que suceda y encima otorga prórrogas para un servicio que claramente no sirve”.

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Asimismo, remarcó la falta de incentivo a la separación domiciliaria: “Si un vecino se esfuerza en separar los residuos y saca la bolsa verde, pasa el camión de basura y levanta todo junto, ¿qué sentido tiene que el vecino haga la separación si después va todo al mismo lugar?”.

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Por último, el edil sostuvo que el problema no radica en la falta de recursos porque las “partidas presupuestarias dedicadas a la Higiene Urbana son descomunales”, sino que “lo que falta es decisión política para hacer que el pliego se cumpla y dar una respuesta a los vecinos”.