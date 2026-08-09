De acuerdo con un relevamiento elaborado con datos de Bumeran, las mayores pretensiones se concentran en la industria energética, los cargos directivos y las ingenierías. En cambio, atención al cliente, enfermería, gastronomía y turismo aparecen entre los sectores con cifras más bajas.

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Los valores corresponden al sueldo bruto mensual que solicitan las personas que buscan trabajo o evalúan cambiar de empleo, por lo que no representan necesariamente las remuneraciones ofrecidas por las empresas.

Minería, Petróleo y Gas encabeza la clasificación con una expectativa promedio de $2.677.589, seguida por Gerencia y Dirección General, con $2.523.122. También superan los $2 millones Ingenierías, con $2.047.970, e Ingeniería Civil y Construcción, con $2.011.874.

El quinto puesto corresponde a Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones, con $1.824.818. Luego aparecen Administración, Contabilidad y Finanzas, con $1.789.185; Recursos Humanos y Capacitación, con $1.747.543; y el sector Naviero, Marítimo y Portuario, con $1.657.149.

El ranking continúa con Marketing y Publicidad, donde se solicitan en promedio $1.637.854; Aduana y Comercio Exterior, con $1.569.617; Producción y Manufactura, con $1.461.543; Diseño, con $1.457.085; y Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas, con $1.422.978.

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Más atrás se ubican Sociología y Trabajo Social, con $1.407.852; Seguros, con $1.407.041; Comercial, Ventas y Negocios, con $1.389.394; Departamento Técnico, con $1.380.585; y Abastecimiento y Logística, con $1.369.688.

En la parte baja de la tabla aparecen Legales, con una pretensión de $1.315.030; Salud, Medicina y Farmacia, con $1.247.183; Educación, Docencia e Investigación, con $1.162.574; Oficios y Otros, con $1.143.301; y Secretarias y Recepción, con $1.125.505.

Los últimos lugares corresponden a Gastronomía y Turismo, con $1.085.443; Enfermería, con $1.072.088; y Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, que cierra la clasificación con $1.035.630.

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Entre el primer y el último rubro existe una diferencia de $1.641.959, una brecha que refleja la incidencia de la especialización, la demanda de profesionales y las responsabilidades jerárquicas al momento de fijar una expectativa salarial.