El Punto Digital Libertad, que funciona en el Polideportivo Municipal (Ituzaingó 8350), dio a conocer su cronograma de actividades para septiembre, con una propuesta de cursos y talleres gratuitos destinada a vecinos de todas las edades en la ciudad de Mar del Plata.

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Los Puntos Digitales dependen de la Secretaría de Participación Ciudadana y tienen como objetivo consolidar espacios de inclusión digital, capacitación y encuentro comunitario en distintos barrios, promoviendo el acceso a herramientas tecnológicas y culturales.

Entre las actividades programadas se encuentra el taller de Uso de Celulares para Adultos Mayores, que se dictará los lunes de 09:00 a 10:30, orientado a facilitar el manejo de dispositivos móviles y mejorar la autonomía digital de los participantes.

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Asimismo, los lunes y jueves de 17:00 a 18:00 se desarrollará el curso de Robótica para Niños, una propuesta que introduce nociones de programación, ensamblaje y resolución de problemas mediante prácticas didácticas adaptadas a las edades de los asistentes.

La agenda mensual se completa con clases de dibujo los miércoles de 16:00 a 18:00, enfocadas en el aprendizaje de técnicas de expresión artística tanto para principiantes como para quienes deseen perfeccionar sus habilidades.

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Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico oficial: [email protected].

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