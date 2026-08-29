Cronograma de septiembre en el Punto Digital Libertad, con cursos y talleres gratuitos
Se anunciaron propuestas para todas las edades. El espacio funciona en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Ituzaingó al 8300.
El Punto Digital Libertad, que funciona en el Polideportivo Municipal (Ituzaingó 8350), dio a conocer su cronograma de actividades para septiembre, con una propuesta de cursos y talleres gratuitos destinada a vecinos de todas las edades en la ciudad de Mar del Plata.
Los Puntos Digitales dependen de la Secretaría de Participación Ciudadana y tienen como objetivo consolidar espacios de inclusión digital, capacitación y encuentro comunitario en distintos barrios, promoviendo el acceso a herramientas tecnológicas y culturales.
Entre las actividades programadas se encuentra el taller de Uso de Celulares para Adultos Mayores, que se dictará los lunes de 09:00 a 10:30, orientado a facilitar el manejo de dispositivos móviles y mejorar la autonomía digital de los participantes.
Asimismo, los lunes y jueves de 17:00 a 18:00 se desarrollará el curso de Robótica para Niños, una propuesta que introduce nociones de programación, ensamblaje y resolución de problemas mediante prácticas didácticas adaptadas a las edades de los asistentes.
La agenda mensual se completa con clases de dibujo los miércoles de 16:00 a 18:00, enfocadas en el aprendizaje de técnicas de expresión artística tanto para principiantes como para quienes deseen perfeccionar sus habilidades.
Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico oficial: [email protected].