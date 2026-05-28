La jefa de Asesores del Gobernador bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, participó hoy de la apertura del 1° Congreso Bonaerense del Trabajo en Mar del Plata, junto al ministro de Trabajo Walter Correa, en un encuentro que reúne a distintos actores del ámbito laboral para debatir los desafíos del sector.

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“Es fundamental, junto a todos los sindicatos y organizaciones sociales estar en este Congreso para fijar la agenda y compartir la problemática de sectores como la pesca, el turismo, alimentación o textil, que sabemos que a Mar del Plata la afecta más que a otras ciudades”, señaló Alvarez Rodríguez.

Durante dos jornadas, el gobierno provincial, municipios, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, el sector cooperativo y el ámbito académico participan de un espacio de diálogo orientado a la articulación de políticas vinculadas al empleo y la producción.

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El encuentro propone debatir, desde una perspectiva federal, el vínculo entre empleo y soberanía, con el objetivo de fortalecer la producción nacional, la generación de trabajo formal y la defensa de los recursos naturales con valor agregado local.

“El camino, indudablemente, es un camino de producción, trabajo y de dignidad de la persona. Se expresó con una encíclica muy importante llamada Magnífica Humanidad, el Papa León XIV. En esta 4ª Revolución Industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, ¿cómo priorizamos la dignidad humana y cómo hacemos que no dirijan nuestra vida solo las siete personas más poderosas del mundo que dominan esta tecnología?”, concluyó.

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Se recuerda que el gobernador Axel Kicillof participará del acto de cierre del Congreso, previsto para mañana a las 16:00.