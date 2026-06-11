La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas una nueva hipótesis que podría aportar elementos para esclarecer el caso. Se trata de una posible venganza, una teoría mencionada por la madre de la joven durante conversaciones mantenidas mientras permanece bajo asistencia médica debido al impacto emocional provocado por la muerte de su hija.

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Los investigadores incorporaron esos dichos al expediente y evalúan si existe algún elemento que permita vincular el homicidio con un conflicto previo. Sin embargo, fuentes de la causa aclararon que, por el momento, no hay pruebas concluyentes que permitan confirmar esa línea investigativa.

En paralelo, la fiscalía continúa analizando registros de cámaras de seguridad y distintos elementos secuestrados durante los procedimientos realizados en el marco de la causa. Uno de los principales objetivos es determinar si Claudio Barrelier, detenido e imputado por el hecho, actuó por cuenta propia o si recibió colaboración de terceros antes o después del crimen.

Además, los peritos trabajan sobre imágenes que podrían mostrar movimientos de otras personas en la vivienda donde Agostina estuvo antes de ser hallada sin vida. La identificación de esos individuos es considerada clave para reconstruir las últimas horas de la adolescente y establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Mientras avanzan las medidas de prueba, la causa sigue generando una fuerte conmoción en Córdoba y mantiene bajo análisis todas las hipótesis que permitan esclarecer el femicidio y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

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