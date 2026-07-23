La caída del consumo de carne vacuna continúa generando preocupación en la industria cárnica y ya tiene consecuencias directas en la actividad de frigoríficos y carnicerías de Mar del Plata. Desde el Sindicato de la Carne señalaron que la menor demanda provocó una reducción en la faena, afectando tanto a las empresas como a los trabajadores.

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El secretario general del gremio, Osvaldo Quiroga, explicó que la baja en el consumo, reflejada en los últimos informes del sector, también se replica en la ciudad. "Se están rompiendo récords históricos de caída en el consumo de carne roja y eso termina repercutiendo en toda la cadena productiva", sostuvo.

Según indicó, uno de los principales efectos es la aplicación del régimen de garantía horaria previsto en el convenio colectivo, que entra en vigencia cuando las plantas reducen o paralizan su actividad. En esos casos, los trabajadores perciben un ingreso mínimo, aunque inferior al salario habitual, lo que complica aún más la economía de las familias.

Quiroga remarcó que el problema no responde al valor de la carne, sino a la pérdida del poder adquisitivo de la población. "A la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes y eso se refleja en el consumo. Hay muchas familias que dejaron de comprar carne con la frecuencia de antes", afirmó.

En ese contexto, desde el sindicato manifestaron su preocupación por el presente de la actividad y advirtieron que, si la demanda no se recupera, podrían profundizarse las dificultades para los frigoríficos y los comercios del rubro. Además, señalaron que trabajan para preservar los puestos laborales y evitar que la crisis continúe afectando a los trabajadores del sector.

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