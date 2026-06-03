Existe malestar entre funcionarios del Gabinete que observan con atención cómo la senadora mantiene posiciones propias sin recibir cuestionamientos públicos por parte del Presidente ni de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

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El episodio más reciente estuvo vinculado al pliego de la jueza María Verónica Michelli. Bullrich expresó públicamente su desacuerdo con el retiro de la postulación y apeló a una “objeción de conciencia”, una postura que generó repercusiones dentro del espacio libertario.

En paralelo, algunos sectores del oficialismo interpretaron como otro gesto de diferenciación la presentación anticipada de su declaración jurada patrimonial, una decisión que contrastó con la cautela que mantuvieron otros integrantes del Gabinete.

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Dentro de La Libertad Avanza también surgieron reproches cruzados sobre la responsabilidad política en el manejo de los pliegos judiciales y volvieron a quedar expuestas las tensiones entre distintos sectores del oficialismo.

Pese a las diferencias, desde la Casa Rosada aseguran que Milei mantiene su respaldo a Bullrich. De hecho, el Presidente no aceptó la renuncia que la senadora puso a disposición tras la controversia por el caso Michelli.

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Mientras tanto, la dirigente continúa participando de la mesa política del oficialismo, aunque las especulaciones sobre su futuro político y una eventual candidatura presidencial siguen alimentando el debate interno dentro del espacio libertario.

Fuente: Infobae