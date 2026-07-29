La modalidad de la protesta será desde los hogares, con la intención de que el reclamo se escuche en todos los barrios de la ciudad. La convocatoria surgió tras las movilizaciones realizadas en los últimos días por vecinos de la zona norte.

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Bajo el lema "Cacerolazo ante la total falta de seguridad en Mar del Plata", los organizadores aseguran que buscan visibilizar la preocupación por los reiterados robos y otros hechos delictivos.

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En el comunicado difundido por redes sociales señalaron que, tras numerosos reclamos sin respuestas, decidieron impulsar una protesta masiva. Además, advirtieron que la inseguridad afecta a toda la ciudad y llamaron a los vecinos a participar con la consigna: "Queremos y debemos ser escuchados. La unión hace la fuerza".

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