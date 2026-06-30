El presidente Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como jefe de Gabinete esta tarde en la Casa Rosada, en un acto con fuerte presencia de gobernadores y dirigentes políticos, que marcó el reemplazo formal de Manuel Adorni al frente del ministerio coordinador.

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Luego de encabezar la reunión de transición con su antecesor, Santilli asumió la conducción del Gabinete nacional en una ceremonia realizada en el Salón Blanco. La jura contó con la participación de 14 gobernadores, quienes asistieron como señal de respaldo político a la designación y destacaron la capacidad del nuevo funcionario para sostener el diálogo y alcanzar acuerdos.

La presencia de Manuel Adorni llamó la atención en el acto, ya que el funcionario saliente -investigado por presunto enriquecimiento ilícito- se ubicó junto a Santilli y, tras la jura, protagonizó un abrazo junto al Presidente. Previamente, ambos mantuvieron un encuentro para coordinar el traspaso de funciones y garantizar una transición ordenada.

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El acto reunió además a dirigentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo y Matías Ranzini, así como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo. También participaron Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, en una demostración de apoyo interno a la nueva etapa del Gobierno.

Santilli estuvo acompañado por su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos, quienes siguieron la ceremonia desde la primera fila. Su llegada a la Jefatura de Gabinete marca un nuevo ascenso dentro del Ejecutivo, tras haberse desempeñado previamente como ministro del Interior.

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Desde el oficialismo señalaron que la designación apunta a reimpulsar la gestión, mejorar la comunicación gubernamental y fortalecer el vínculo con los gobernadores para avanzar en la agenda legislativa del Poder Ejecutivo.

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Entre los mandatarios presentes se destacaron Raúl Jalil, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdez, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolo Figueroa, Alberto Weretilneck, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Jorge Macri y Martín Llaryora. En contraste, no asistieron Axel Kicillof, Gildo Insfrán, ni Ricardo Quintela.

La ceremonia, originalmente prevista para las 16:30, se realizó con una hora de demora por cuestiones de agenda presidencial. Tras la jura, Santilli firmó el libro de actas y comenzó a delinear su agenda de trabajo, que incluirá reuniones con ministros y gobernadores, además de una mayor presencia mediática para reforzar la estrategia comunicacional del Gobierno.

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