La Municipalidad de General Pueyrredon dio a conocer el cronograma de servicios que funcionarán durante el fin de semana largo con motivo del feriado del lunes 15 de junio, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Ads

Desde el Ejecutivo local informaron que se garantizará la prestación de los servicios esenciales mediante guardias en distintas áreas municipales.

En materia de salud, permanecerán abiertos los Centros de Salud Ameghino (avenida Luro 10052), Batán (calles 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 kilómetro 17), Playa Serena (calle 11 Nº 360 entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). Además, el Centro de Salud Alto Camet, ubicado en Cura Brochero 7100, contará con atención por demanda espontánea de 8 a 18.

Ante emergencias médicas, los vecinos podrán comunicarse con el SAME a través de la línea 107 durante las 24 horas. También estará disponible el 109, la línea gratuita de atención en salud mental.

En cuanto a la seguridad, la Secretaría de Seguridad mantendrá guardias mínimas y de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, el área de Tránsito y Defensa Civil. Para emergencias, continuará habilitada la línea 911 y el 103 de Defensa Civil.

Ads

Por otra parte, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) confirmó que la recolección domiciliaria de residuos se desarrollará con normalidad durante todo el fin de semana largo.

Respecto de los cementerios municipales, en el Cementerio La Loma la atención al público será de 8 a 17.30, mientras que la introducción a depósito se realizará de 9 a 12.30. El acceso principal por Almafuerte y Bernardo de Irigoyen permanecerá abierto de 8 a 17.30, mientras que el ingreso por Paso y Bernardo de Irigoyen funcionará de 8 a 13.

En el Cementerio Parque, los portones estarán abiertos de 7 a 17.30. La administración atenderá de 7.30 a 12 y el ingreso de servicios fúnebres para inhumaciones en nichos, bóvedas y panteones se realizará entre las 9 y las 12.

Ads

Desde la Secretaría de Desarrollo Social informaron que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas a través de la línea 102. Para casos de violencia de género continuará funcionando la línea 144, mientras que ante emergencias se deberá llamar al 911.

Además, para solicitar asistencia a personas en situación de calle, los vecinos podrán comunicarse mediante la opción 5 de la línea 147, al teléfono del Parador Las Américas (465-0443) o por WhatsApp al 223-5209122.

Finalmente, Obras Sanitarias mantendrá guardias operativas para asegurar el funcionamiento de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Los reclamos y consultas podrán realizarse por WhatsApp al 223-6948900, telefónicamente al 0810-666-2424 o a través del sitio web oficial de OSSE.

Puede interesarte