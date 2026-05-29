Con el avance de la investigación por el crimen de Samuel Sumariva, el joven de 18 años asesinado durante la madrugada de este viernes en Cerrito Sur, comenzaron a conocerse detalles sobre cómo fueron los instantes previos al ataque.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo a las primeras actuaciones judiciales, el hecho ocurrió cerca de la una de la madrugada en inmediaciones de Diagonal Gascón al 2900, donde la víctima se encontraba junto a otros jóvenes —algunos menores de edad— compartiendo un momento en la vereda.

Según relataron desde la Fiscalía,a cargo del doctor Carlos Russo, en determinado momento aparecieron dos hombres que fueron reconocidos por los presentes como vecinos del barrio. Allí se habría producido un intercambio verbal y una situación de tensión entre ambos grupos.

Ads

Siempre de acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, los dos sujetos se retiraron del lugar, aunque minutos después regresaron a bordo de una moto. Uno de ellos llevaba un arma de fuego.

En esas circunstancias, el atacante se habría acercado a Samuel Sumariva y efectuado disparos a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en el joven y le provocó heridas fatales. Tras el ataque, ambos escaparon rápidamente.

Ads

La víctima fue trasladada por allegados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente falleció poco después de ingresar.