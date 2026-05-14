Los combustibles volvieron a aumentar este jueves en Mar del Plata y en todo el país, aunque con incrementos moderados que rondan el 1%. La actualización fue aplicada por YPF en el marco de una política de contención de precios que, según adelantaron desde el sector, se mantendría durante los próximos 45 días.

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En diálogo con El Marplatense, el referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Patricio Delfino, explicó que la decisión fue comunicada este miércoles y respondió al contexto internacional marcado por la incertidumbre en torno al precio del petróleo.

“El día de ayer miércoles se tuvo conocimiento de las decisiones que tomó YPF con respecto a su política de precios para los próximos días. Veníamos de una pausa en la suba de los precios de alrededor de 45 días y la petrolera decidió extender el razonamiento o la lógica que venía aplicando por otros 45 días más”, indicó.

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Según detalló, el ajuste aplicado desde este jueves fue “pequeño”, con incrementos que oscilaron entre el 0,75% y el 1,15%. “Podemos hablar de un aumento promedio del 1% en los precios de los combustibles”, precisó.

Delfino remarcó que, a cambio de este incremento moderado, las petroleras buscarán sostener cierta estabilidad en el mercado interno durante las próximas semanas. “Se anuncia una estabilidad de estos precios por los próximos 45 días”, sostuvo.

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El dirigente explicó que la decisión está directamente relacionada con la volatilidad internacional generada por los conflictos bélicos en Medio Oriente y las fuertes oscilaciones en el valor del barril de crudo. “Ante los problemas de la guerra que subsisten y la extrema volatilidad del precio de la materia prima, la empresa aplica una política prudente”, señaló.

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En ese sentido, aclaró que los valores actuales de los combustibles continúan por debajo de lo que indicarían los costos internacionales de producción y comercialización. “Si se aplicaran estrictamente las reglas de la industria, los combustibles deberían venderse a precios más caros”, afirmó.

No obstante, aclaró que esta política de contención no contempla posibles aumentos derivados de impuestos nacionales o de los biocombustibles, cuyos valores son definidos por el Estado nacional y no por las petroleras.

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“Es importante aclarar que este tema de los precios contenidos no incluye subas de impuestos o subas de los biocombustibles, que son precios que las petroleras no manejan”, explicó.

El referente del sector indicó además que durante este período las productoras de crudo venderán el petróleo a las refinerías a valores inferiores a los de exportación.

Delfino también analizó el impacto que tuvieron los fuertes incrementos registrados durante marzo, cuando los combustibles aumentaron entre un 20% y un 25%. Según indicó, esas subas provocaron una retracción en el consumo.

“En marzo cayó la demanda alrededor de un 1,8%, pero si se ajustan las ventas por día y se hacen comparaciones más finas, la caída llegó al 3,8%”, detalló.

Incluso, aseguró que en los últimos días de ese mes, cuando los aumentos acumulados ya eran más notorios, la baja en el volumen de ventas fue todavía mayor.

“Ante la suba de precios, la demanda habló y se contrajo el consumo. Las empresas tomaron nota de eso y por eso surgieron estos primeros 45 días de tregua de precios y ahora estos segundos 45 días, tratando de dar un poco de certeza al mercado interno”, explicó.

“Las empresas productoras de crudo local le van a vender a las refinerías algo más barato de lo que marcan los precios de paridad de exportación. Van a perder parte de sus ingresos que esperan compensar cuando los efectos de la guerra se atenúen y bajen las cotizaciones internacionales”, sostuvo.

Por último, advirtió que el escenario a futuro sigue siendo incierto debido a la persistencia del conflicto en Medio Oriente.

“Hay una gran incertidumbre con respecto al conflicto y a las cotizaciones del petróleo, porque la crisis en Medio Oriente no muestra señales de normalizarse. En este contexto, estas son las condiciones previstas para Argentina durante los próximos 45 días”, concluyó.