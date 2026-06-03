El aumento aplicado en los combustibles estuvo lejos de reflejar la totalidad de las actualizaciones impositivas pendientes. Así lo explicó Patricio Delfino, miembro de la Cámara de Expendedores de Combustibles, quien advirtió que los tributos nacionales que gravan las naftas y el gasoil mantienen un importante retraso respecto de la inflación acumulada durante los últimos dos años. Según sostuvo, la decisión del Gobierno nacional de volver a postergar parte de esos incrementos permitió amortiguar el impacto en los precios al público.

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Los impuestos involucrados son el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos gravámenes que se aplican una única vez cuando el combustible sale de la refinería y luego se trasladan sin modificaciones a toda la cadena de comercialización. "Son impuestos monofásicos", explicó Delfino, al remarcar que cualquier actualización impacta de manera directa en el valor que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

De acuerdo con el Decreto 617/2025 y sus modificatorios, el Gobierno nacional volvió a diferir parte de los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de los años calendario 2024 y 2025 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. La normativa también establecía que desde el 1° de junio de 2026 debían comenzar a regir los ajustes vinculados al primer trimestre de este año. Sin embargo, gran parte de esas actualizaciones continúa pendiente.

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"Es tremendo el atraso del ajuste", sostuvo Delfino. Según explicó, los valores actualmente vigentes no incorporan toda la inflación acumulada durante 2024 y 2025. Además, recordó que en julio debería sumarse la actualización correspondiente al primer trimestre de 2026, lo que podría incrementar la presión sobre los precios de los combustibles en los próximos meses.

Los cuadros publicados por el Gobierno permiten observar la magnitud de esa brecha. En el caso de las naftas, el impuesto sobre los combustibles líquidos se ubica actualmente en $355,939 por litro, mientras que productos como el aguarrás tributan $597,011. La diferencia alcanza los $241 por litro, lo que representa un atraso cercano al 67%, según los cálculos realizados desde el sector.

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Una situación similar se observa en los diésel. Mientras el kerosene tributa $368,183 por litro, el gasoil paga $265,664. La diferencia supera los $102 por litro y equivale a un atraso aproximado del 38%. Para los expendedores, esta comparación permite dimensionar cuánto resta actualizar dentro del esquema impositivo vigente.

Delfino también destacó la incidencia que tienen estos gravámenes sobre el precio final de los combustibles. Tomando como referencia un litro de gasoil comercializado en Mar del Plata a unos $2.210, indicó que alrededor de $320 corresponden exclusivamente a impuestos nacionales. De ese monto, unos $302 pertenecen al ITC y otros $18 al Impuesto al Dióxido de Carbono. En términos porcentuales, representan cerca del 14,5% del valor final que paga el consumidor.

Durante gran parte de 2025 estos impuestos se actualizaron mensualmente con incrementos de entre $10 y $15 por litro. En mayo la suba fue menor, cercana a los $7 u $8, mientras que para junio el Gobierno decidió no aplicar ninguna actualización adicional. "Eso es lo que no ha aumentado", explicó el integrante de la Cámara al señalar que, de haberse trasladado los incrementos pendientes, el ajuste en los surtidores habría sido considerablemente mayor.

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Desde el sector consideran que la postergación de estas actualizaciones funciona como una herramienta para contener los precios en el corto plazo. Sin embargo, advierten que el atraso acumulado continúa creciendo y que, en algún momento, las diferencias pendientes deberán resolverse. De hecho, el propio esquema de actualización contempla que en julio se incorpore la inflación correspondiente al primer trimestre de 2026, por lo que la evolución de estos impuestos continuará siendo uno de los factores centrales para determinar el comportamiento de los precios de los combustibles durante los próximos meses.