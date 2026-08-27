En el Nuevo Parque Independencia volvieron a reclamar respuestas por distintas problemáticas que atraviesan el barrio, situado entre la avenida Jorge Newbery, Bahía Thetis, San Blas-Posadas y Mario Bravo. Según estimaciones aportadas por residentes, en la zona hay unas 1.300 viviendas y viven alrededor de 5.000 personas.

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Fabián, vecino del sector, señaló que la inseguridad es una de las principales preocupaciones. Según relató, vehículos robados en otros puntos de la ciudad son llevados al barrio y posteriormente incendiados. “Otra vez quemando autos y dejándolos tirados al lado de la Escuela 78”, expresó en uno de sus reclamos. Las imágenes aportadas muestran vehículos quemados en distintos sectores.

Imágenes compartidas por vecinos de la zona.

El vecino afirmó además que se registran enfrentamientos y episodios delictivos que generan preocupación entre los residentes, y sostuvo que algunos de esos hechos involucran a menores de edad. Frente a este panorama, reclamaron la instalación de cámaras de seguridad y una mayor iluminación, especialmente en inmediaciones de establecimientos educativos.

A la situación de seguridad se suma el deterioro de las calles. “La mayoría están intransitables”, describió Fabián en diálogo con El Marplatense. Según explicó, el barro y la formación de grandes acumulaciones de agua obligan en ocasiones a los conductores a desviarse y rodear manzanas completas. También aseguró que el alumbrado público es escaso y habló de sectores con “oscuridad total”.

Los reclamos alcanzan además a la obra de cloacas, que, según indicó el vecino, comenzó hace cerca de cinco años y todavía no está terminada. Sostuvo que resta completar una planta elevadora en la zona de San Blas, Crucero La Argentina y Crucero General Belgrano. También denunció conexiones domiciliarias realizadas antes de la finalización de los trabajos que, aseguró, provocan derrames de líquidos en las calles.

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Otro de los puntos planteados tiene que ver con los desagües pluviales y el crecimiento comercial sobre Jorge Newbery. De acuerdo con el testimonio, distintas obras y emprendimientos habrían afectado el escurrimiento del agua y provocado anegamientos en sectores del barrio. Los vecinos también reclaman mejoras sobre la avenida, donde advierten dificultades para llegar a las paradas de colectivo y cruzar de manera segura.

Fabián aseguró que los pedidos fueron elevados tanto al Municipio como a organismos provinciales, pero sostuvo que todavía esperan soluciones definitivas. “El frente de este barrio espera respuesta y acuerdo entre Provincia y Municipio”, resumió.

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