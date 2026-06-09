Personal de la Comisaría Octava clausuró un taller mecánico que funcionaba sin habilitación en Barán, durante un operativo en el que además se secuestraron autopartes de dudosa procedencia.

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Durante la inspección, los efectivos constataron que el establecimiento ubicado en Allende al 3800 no contaba con la documentación exigida para desarrollar la actividad, por lo que se dispuso su inmediata clausura.

En el lugar, la policía incautó dos block de motores con numeraciones de fabricación suprimidas y una importante cantidad de autopartes, entre ellas tapas de cilindro, cigüeñales, amortiguadores, ópticas, cubiertas y diferenciales, cuya procedencia no pudo ser acreditada.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ODCPA, conducida por Joaquín Morán, que dispuso la notificación de formación de causa al responsable del taller por los delitos de encubrimiento, infracción al artículo 289 del Código Penal y averiguación de ilícito.

Tras cumplirse las diligencias de rigor, el imputado recuperó la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

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