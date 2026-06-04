Un taller mecánico precario ubicado en Godoy Cruz Bis al 7000 fue clausurado este jueves luego de que personal de la Comisaría 15ª constatara que operaba sin habilitación municipal y sin el libro de registro policial obligatorio para este tipo de actividades.

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El procedimiento se realizó en el marco de tareas de inspección y control vinculadas a la Ley Provincial 13.081. Durante el operativo, los efectivos identificaron un total de diez motocicletas y cuatro motores que se encontraban en el lugar.

Al verificar la numeración de uno de los motores, los policías detectaron que registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por robo agravado tramitada por la Comisaría Tercera de Mar del Plata.

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Ante esta situación, se dio intervención a la UFI de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODCPA), que dispuso la notificación de formación de causa al propietario del taller por el delito de encubrimiento. No obstante, no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad respecto del imputado.

Además, se procedió al secuestro del motor con pedido de captura y se labraron las actuaciones correspondientes. En paralelo, las autoridades avanzaron con la clausura del establecimiento por las irregularidades detectadas durante la inspección.

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La investigación continuará para determinar el origen de otras autopartes y vehículos hallados en el lugar, así como para establecer si existen vinculaciones con otros hechos delictivos relacionados con el robo de motocicletas.

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