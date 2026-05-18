Círculo Deportivo se quedó sin técnico tras la caída ante Kimberley
El club de Otamendi confirmó la salida de Mariano Charlier luego de una campaña irregular en el Torneo Federal A.
Círculo Deportivo de Otamendi anunció este lunes el final del ciclo de Mariano Charlier como entrenador del plantel profesional. La decisión se tomó luego de la derrota frente a Kimberley y en medio del difícil presente del equipo en la Zona 4 del Torneo Federal A.
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El “Papero” suma apenas cinco puntos y ocupa el último lugar de la tabla. Mientras la dirigencia busca un reemplazante, el plantel volverá a las prácticas bajo las órdenes interinas de Esteban Fourcade.
Charlier dirigió ocho partidos, con un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas.
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