Círculo Deportivo de Otamendi anunció este lunes el final del ciclo de Mariano Charlier como entrenador del plantel profesional. La decisión se tomó luego de la derrota frente a Kimberley y en medio del difícil presente del equipo en la Zona 4 del Torneo Federal A.

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El “Papero” suma apenas cinco puntos y ocupa el último lugar de la tabla. Mientras la dirigencia busca un reemplazante, el plantel volverá a las prácticas bajo las órdenes interinas de Esteban Fourcade.

Charlier dirigió ocho partidos, con un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas.

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