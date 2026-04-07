Cinzia quedó eliminada de Gran Hermano
La gala de este lunes en Gran Hermano: Generación Dorada se definió en un mano a mano entre Cinzia y Yipio, luego de que en las últimas horas varios participantes bajaran de placa.
Finalmente, el público decidió que Cinzia abandone la casa, marcando una nueva salida en una semana clave para el juego. La participante no logró imponerse en la votación y quedó fuera de la competencia.
De esta manera, el reality suma una nueva eliminación en una instancia donde cada decisión empieza a pesar cada vez más dentro de la casa.
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