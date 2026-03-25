Durante las 15 historias que utilizó para responderle a Daniela Vera Fontana, Cinthia expresó que Daniela la estaría “amenazando” con mostrar cosas de su pasado.

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Tras meses de cruces mediáticos, la panelista decidió recurrir a la justicia debido a las constantes acusaciones e insinuaciones de la arquitecta.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DWTyoRNjjMf/

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