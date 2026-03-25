Cinthia Fernández liquidó a Daniela Vera, la ex mujer de Castillo
Ahora que no tiene más pantalla en “La mañana con Moria”, Cinthia Fernández decidió utilizar sus propias redes sociales para realizar un extenso descargo en contra de la ex mujer de su pareja,el abogado Roberto Castillo.
Durante las 15 historias que utilizó para responderle a Daniela Vera Fontana, Cinthia expresó que Daniela la estaría “amenazando” con mostrar cosas de su pasado.
Tras meses de cruces mediáticos, la panelista decidió recurrir a la justicia debido a las constantes acusaciones e insinuaciones de la arquitecta.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DWTyoRNjjMf/
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