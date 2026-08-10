Tras una sucesión de bloqueos masivos de cuentas en WhatsApp que afectaron a miles de usuarios a nivel global, el abogado, docente y especialista en ciberseguridad Federico Cermelo analizó la problemática y advirtió sobre los vacíos legales en el ecosistema de las redes sociales. “El principal problema es que la aplicación no tiene un canal de asistencia al usuario humano, básicamente te atiende un bot”, señaló.

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En diálogo con el programa Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, el especialista explicó que si bien los bloqueos aislados ya ocurrían anteriormente, en los últimos días se registraron casos masivos a nivel mundial. “El problema surge cuando los usuarios envían un mismo mensaje a múltiples destinatarios -como invitaciones a un cumpleaños o avisos laborales- y el sistema aplica un filtro automático para evitar virus, spam o movimientos fraudulentos”, detalló.

Cermelo remarcó que estas herramientas automatizadas fallan con frecuencia y generan graves perjuicios, ya que dejar a una persona incomunicada durante horas puede afectar su trabajo y su educación. En ese marco, apuntó directamente al sistema de atención de la plataforma: “El principal problema es que WhatsApp no tiene un canal de asistencia al usuario humano, básicamente te atiende un bot”.

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Además, explicó que cuando un usuario recibe un bloqueo temporal, interactúa únicamente con respuestas automatizadas que pueden demorar hasta 24 horas en admitir el error, lo que “deja a las personas en una situación de total indefensión”.

Frente a este escenario, Cermelo recomendó agotar primero los canales virtuales que ofrece la aplicación. Sin embargo, advirtió que cuando el problema se extiende por varios días existen herramientas legales concretas. Con relación a las denuncias en organismos de Defensa del Consumidor, sostuvo: “Los trámites son gratuitos, no se necesita asistencia de letrado, de abogado, por lo cual es llenar un formulario y es hacer una denuncia”.

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Para casos más graves -como la pérdida de cuentas comerciales o emprendimientos-, indicó que se puede recurrir a la vía judicial mediante acciones de amparo para exigir la restitución inmediata, situaciones que también suelen presentarse en Instagram y Facebook, ambas plataformas de Meta.

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El especialista también advirtió sobre el incremento de estafas en compras online y la vulnerabilidad de los pequeños negocios frente a decisiones automatizadas. Asimismo, consideró que la legislación vigente resulta insuficiente para abordar estos fenómenos y requiere una actualización urgente.

En ese sentido, planteó la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas: “Las plataformas tienen un montón de tecnología para detectar cuáles son tus gustos... con esa inteligencia y esos algoritmos que tienen deberían usarse para eliminar de una manera mucho más rápida todas las agresiones que pasan en las plataformas”.

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Finalmente, indicó que quienes necesiten asesoramiento en ciberseguridad, prevención de estafas o conflictos con plataformas digitales pueden contactarlo a través de las redes de la fundación donde trabaja (@fundacionlea) o en su perfil personal (@fedecermelo).