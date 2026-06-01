Choque entre una moto y un auto: dos hombres fueron trasladados al HIGA
El siniestro ocurrió en la mañana de este lunes en la zona sur de Mar del Plata. Las víctimas sufrieron politraumatismos.
Dos hombres de aproximadamente 30 años resultaron heridos este lunes por la mañana tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil en la intersección de Jacinto Peralta Ramos y Guanahani.
El hecho fue reportado a los servicios de emergencia a las 7:35, lo que motivó la rápida intervención de personal de rescate y sanitario en el lugar.
Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia médica en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para una mejor evaluación y atención.
Las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación. Durante las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito presentó demoras en el sector.
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