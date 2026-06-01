Dos hombres de aproximadamente 30 años resultaron heridos este lunes por la mañana tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil en la intersección de Jacinto Peralta Ramos y Guanahani.

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El hecho fue reportado a los servicios de emergencia a las 7:35, lo que motivó la rápida intervención de personal de rescate y sanitario en el lugar.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia médica en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para una mejor evaluación y atención.

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Las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación. Durante las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito presentó demoras en el sector.

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