Estación espacial Tiangong. Foto: Agencia NA (Agencia Espacial Tripulada de China)

China puso en marcha un experimento inédito al enviar embriones sintéticos a la estación espacial Tiangong para analizar cómo se comportan las células humanas en un entorno de microgravedad.

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La investigación se desarrolla en la primera estación orbital permanente del país asiático y forma parte de los estudios que buscan ampliar el conocimiento sobre la permanencia humana en el espacio, en un contexto en el que distintas potencias avanzan con proyectos de exploración lunar y futuras misiones a Marte.

Según explicaron los responsables del proyecto, las muestras enviadas no son embriones humanos viables. Se trata de modelos sintéticos capaces de reproducir algunas características del desarrollo temprano, aunque sin posibilidad de convertirse en un ser humano.

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"No se trata de un embrión humano real y no tiene la capacidad de desarrollarse hasta convertirse en un individuo", aclaró Yu Leqian, investigador del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias y líder del estudio.

Los embriones fueron instalados en un módulo experimental por astronautas que actualmente se encuentran a bordo de la estación Tiangong. En paralelo, científicos realizan pruebas idénticas en la Tierra para comparar los efectos de la gravedad terrestre con los de la microgravedad.

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El experimento tendrá una duración aproximada de cinco días. Luego, las muestras serán congeladas en órbita y regresarán al planeta para ser analizadas en profundidad.

Los especialistas buscan comprender cómo podrían influir las condiciones espaciales en procesos biológicos fundamentales. Hasta el momento se sabe que las misiones prolongadas pueden provocar pérdida de masa ósea, atrofia muscular y alteraciones en el sistema inmunológico, aunque todavía existen muchas incógnitas sobre el impacto en la reproducción y el desarrollo temprano.

La investigación cobra relevancia en momentos en que China y Estados Unidos avanzan con planes para establecer presencia humana permanente fuera de la Tierra. En el caso de la NASA, la agencia espacial proyecta construir una base lunar habitada de manera estable durante la próxima década, como paso previo a futuras misiones tripuladas hacia Marte.

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Fuente: NA