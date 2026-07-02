Un proyecto de Recuperación y Puesta en Valor de la Unidad Turística Chapadmalal fue presentado formalmente ante organismos del Estado nacional y provincial, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico, reactivar el turismo social y promover el desarrollo sostenible en el Partido de General Pueyrredón.

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La iniciativa, de carácter ciudadano, propone una visión integral sobre el complejo, considerado un emblema del turismo social argentino y un espacio de alto valor cultural, histórico y territorial, cuya recuperación resulta estratégica tanto para la región como para el país.

En el plano institucional, el proyecto fue ingresado ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y también ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estas presentaciones marcan el inicio del proceso de evaluación técnica en ambos niveles del Estado. Aún no fue presentada ante el Municipio ni ante la Universidad Nacional de Mar del Plata, aunque ambas instituciones forman parte del esquema de articulación previsto para futuras instancias.

El plan contempla la recuperación progresiva de la infraestructura existente en Chapadmalal para restituir su funcionamiento como complejo de turismo social, garantizando el acceso igualitario al descanso y fortaleciendo la actividad económica regional. En este sentido, la iniciativa no se limita a una intervención edilicia, sino que plantea una estrategia integral de gestión y planificación territorial.

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El modelo de gestión propuesto incluye la participación del Estado nacional, el Gobierno bonaerense, el Municipio, la Universidad Nacional de Mar del Plata, cooperativas de trabajo y organizaciones sociales. El objetivo es asegurar una administración inclusiva, sostenible y con fuerte anclaje territorial. Entre los impactos proyectados se destacan la recuperación de un patrimonio histórico, la generación de empleo mediante cooperativas, la reactivación del turismo regional, el fortalecimiento del turismo social como política pública y la incorporación del conocimiento académico en la planificación.

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En este contexto, Fernanda Chacón, vecina de Colonia Chapadmalal y autora del proyecto, explicó que la propuesta surgió “un poco desde la preocupación que tenemos muchos vecinos por lo que está pasando acá en la Unidad Turística Chapadmalal”, a la que definió como “un lugar muy importante, no sólo para la zona sino para todo el país”.

Asimismo, remarcó el valor histórico del complejo al señalar que “es un espacio que, como todos saben, tiene un valor histórico muy fuerte”, especialmente por su vínculo con el turismo social en la Argentina y por haber permitido que “familias, estudiantes, jubilados pudieran vacacionar ahí durante tantos años”.

Chacón indicó que, a partir de esa preocupación, un grupo de vecinos comenzó a trabajar en una alternativa y detalló que “lo que pensamos entre un grupo de vecinos fue armar una propuesta alternativa que no sea ni dejarlo caer ni privatizarlo completamente”. En esa línea, precisó que el proyecto propone “un modelo mixto, cooperativo, donde pueda haber participación del Estado, de la provincia, del municipio, de la Universidad de Mar del Plata, de cooperativas de trabajo y también de la comunidad”.

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En relación con los objetivos operativos, sostuvo que la iniciativa busca una recuperación progresiva del predio: “La idea es que también se pueda ir recuperando de a poco, que se pueda poner en valor el complejo”, al tiempo que enfatizó que esto permitiría “generar trabajo en la zona, que haya empleo local” y que “las cooperativas puedan participar en el mantenimiento, en la hotelería, en la gastronomía, en espacios verdes, en todo lo que implica la operatoria de los hoteles”.

En cuanto al estado del proyecto, afirmó que “esto no es sólo una idea, esto ya se presentó formalmente en los organismos correspondientes, tanto a nivel nacional, provincial”, y agregó que también “se registró en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se elevó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires”.

El proyecto es de autoría de Fernanda Cristina Chacón y fue presentado para su registro ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor bajo el expediente EX-2026-63004130-APN-DNDA#MJ. Además, contó con la colaboración técnica de Gabriel Adrián Machado. Chacón subrayó que el objetivo central es “que se pueda abrir el debate, que se pueda pensar una salida que cuide este patrimonio y que al mismo tiempo genere oportunidades para la gente de la zona”.