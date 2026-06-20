La médica Cecilia Cazorla Lesnard (M.P. 93.349), directora asociada del Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata, dialogó con Radio Mitre Mar del Plata sobre la importancia de la donación voluntaria y la necesidad de fortalecer la concientización en la comunidad.

Ads

“La sangre no se puede fabricar. La única fuente es la donación voluntaria de las personas”, afirmó la especialista al explicar por qué resulta fundamental que más ciudadanos se conviertan en donantes habituales.

La profesional señaló que la necesidad de contar con donaciones permanentes está directamente vinculada a la duración limitada de los componentes sanguíneos. “Los glóbulos rojos solamente duran entre 35 y 42 días y las plaquetas apenas cinco días”, explicó.

Asimismo, detalló que la sangre es indispensable para múltiples tratamientos y situaciones médicas. “Se utiliza para cirugías, partos, accidentes, anemias, trasplantes y cáncer. Nueve de cada diez personas van a necesitar algún hemocomponente alguna vez en la vida”, sostuvo.

Uno de los conceptos que más enfatizó fue el impacto que puede tener una sola donación. “Una donación sola se fracciona y va mínimamente a tres pacientes diferentes”, indicó. Según explicó, los aproximadamente 450 mililitros extraídos se separan en glóbulos rojos, plasma y plaquetas, permitiendo asistir a distintas personas según sus necesidades médicas.

Ads

Además, destacó que el plasma también tiene aplicaciones fundamentales en la elaboración de medicamentos. “Del plasma se extraen fármacos, albúmina, gammaglobulinas y factores de coagulación que se utilizan en distintas enfermedades”, explicó.

En cuanto a las actividades realizadas durante junio, mes dedicado a promover la donación de sangre, la directora asociada del Centro Regional de Hemoterapia destacó la participación de distintas instituciones de la ciudad. “La población marplatense es increíble”, expresó al referirse a las colectas organizadas junto a la Facultad de Ciencias Económicas, grupos scouts y Boca Juniors, entre otros espacios.

También informó que continúan desarrollándose nuevas jornadas para facilitar el acceso de los vecinos a la donación.

Ads

Finalmente, recordó cuáles son los requisitos básicos para donar sangre. “Tienen que estar en buen estado general de salud, concurrir con documento, desayunar y pesar más de 50 kilos”, explicó. Además, remarcó que en la provincia de Buenos Aires pueden donar personas de entre 16 y 65 años.

Antes de finalizar la entrevista, dejó un mensaje dirigido a quienes aún no se animaron a donar: “Con un solo momento de la vida, una sola donación, una persona ayuda a varias otras y se convierte en un héroe”.

Puede interesarte