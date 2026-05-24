La organización operaba en los barrios Las Heras y Pueyrredón y fue desbaratada tras una investigación que comenzó en febrero. Hay tres detenidos y se incautó más de un kilo de cocaína, dinero en efectivo, armas y vehículos con pedido de secuestro.

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En el marco de una investigación por comercialización de drogas, personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata realizó dos allanamientos simultáneos y desarticuló una banda narco que operaba en los barrios Las Heras y Pueyrredón.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres de 37 y 44 años y una mujer de 30, señalados como integrantes de la organización. Además, otras tres personas fueron notificadas por infracción a la Ley 23.737 y luego recuperaron la libertad.

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Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron más de un kilo de cocaína, distribuida entre un ladrillo compacto, más de 250 envoltorios fraccionados y dosis listas para la venta. También incautaron $359.000 en efectivo, una pistola Bersa calibre .22 sin numeración, municiones, celulares y una máquina contadora de dinero.

Además, en los domicilios hallaron un Volkswagen Gol, una Toyota SW4 y un Renault Kwid con pedido de secuestro por robo, junto a una motocicleta Honda con la numeración adulterada.

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La investigación había comenzado el 26 de febrero tras detectarse un presunto punto de venta de drogas conocido como “La Loza”, ubicado en la zona de García Lorca y Vignolo, en el barrio Las Heras. A partir de tareas de vigilancia y seguimientos, los investigadores identificaron a los integrantes de la banda y reconstruyeron su modalidad de funcionamiento.

Los tres principales acusados quedaron imputados por “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización”. Además, uno de ellos fue acusado por portación ilegal de arma de fuego y otro por delitos vinculados al encubrimiento de vehículos robados y adulteración registral.