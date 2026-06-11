Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves, acusado de participar en el robo de distintos elementos del interior de una camioneta estacionada en pleno centro de Mar del Plata. La intervención policial fue posible gracias al aporte de un vecino que presenció la secuencia y la grabó con su celular.

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El hecho ocurrió en la zona de Buenos Aires y Falucho, donde un llamado al 911 alertó que varias personas estaban robando pertenencias de una Ford Ranger. Según el testigo, tres hombres rompieron uno de los vidrios del vehículo, sacaron distintos objetos y escaparon rápidamente del lugar.

Con la descripción de los sospechosos y las imágenes registradas, efectivos del Comando de Patrullas realizaron un recorrido por la zona y, pocos minutos después, identificaron a tres hombres en inmediaciones de Colón y Bolívar.

Tras comparar las imágenes con los individuos interceptados, los investigadores establecieron que uno de ellos coincidía con el presunto autor del robo. Los otros dos fueron desvinculados de la causa. Por disposición del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, el joven quedó aprehendido e imputado por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, siendo trasladado a sede judicial.

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