Un hombre de 31 años fue detenido este lunes por la noche en Mar del Plata luego de ser sorprendido al volante de un automóvil que tenía pedido de secuestro activo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas en la zona de la Comisaría Quinta.

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Todo comenzó cuando el sistema de lectores automáticos de patentes (LPR) del Centro de Operaciones y Monitoreo detectó un Volkswagen Polo Track buscado por la Justicia al ingresar a una estación de servicio ubicada en Edison y Mario Bravo.

Cuando los policías llegaron al lugar, el conductor advirtió la situación, dejó el auto y salió corriendo para evitar ser identificado. Sin embargo, tras una persecución de varias cuadras, los efectivos lograron alcanzarlo y reducirlo.

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Al revisar la documentación y los datos del vehículo, se comprobó que el Polo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 27 de mayo. Además, los investigadores descubrieron que una de las chapas patentes colocadas no correspondía al rodado. También fue secuestrado un teléfono celular que se encontraba en el interior.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Facundo De La Canale, el hombre quedó imputado por el delito de encubrimiento. El vehículo fue secuestrado y el detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

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