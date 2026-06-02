El juicio por la denominada causa Cuadernos continuará este martes con una nueva audiencia en la que declararán como testigos el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la dirigente de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.

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La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el proceso en el que se investigan supuestos pagos de sobornos relacionados con la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015.

Lavagna, quien fue ministro durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, ya había declarado en otras causas vinculadas a presuntas irregularidades en la obra pública. En esos testimonios hizo referencia a investigaciones internas que derivaron en la suspensión de proyectos por posibles maniobras de cartelización.

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Por su parte, Fariña, imputado colaborador en la causa conocida como "Ruta del dinero K", volverá a prestar declaración tras haber aportado información durante la instrucción del expediente. En oportunidades anteriores sostuvo que los fondos manejados por el empresario Lázaro Báez pertenecían a Néstor Kirchner y vinculó distintas operatorias financieras con mecanismos de lavado de dinero.

También declarará Zuvic, una de las dirigentes que impulsó denuncias públicas sobre presuntos hechos de corrupción durante las gestiones kirchneristas.

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En el expediente, la fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero proveniente de sobornos pagados por empresarios contratistas del Estado. Según la acusación, esos fondos eran trasladados en bolsos y entregados a exfuncionarios nacionales.

Además, el tribunal deberá resolver la situación de Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, quien presentó certificados médicos para justificar su ausencia en una audiencia anterior. La mujer es considerada una testigo clave debido a declaraciones públicas realizadas años atrás sobre supuestos movimientos de dinero durante la gestión kirchnerista.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner figura entre los principales acusados del juicio, junto a exfuncionarios, empresarios y otros involucrados en una de las investigaciones por corrupción más resonantes de las últimas décadas.

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Fuente: TN