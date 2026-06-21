La Municipalidad informó que, durante este semana, los quirófanos móviles para animales funcionarán en distintos puntos de Mar del Plata y Batán, con atención gratuita, sin turno previo y bajo la modalidad de orden de llegada, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal.

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El servicio de castración estará disponible de lunes a viernes antes de las 08:00 en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima (Ciudad del Rosario 2468) y en la Sociedad de Fomento Cerrito Sur (Marcelo T. de Alvear 2640). Además, de lunes a viernes antes de las 10:00, se atenderá en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani). El sábado a las 08:00, el quirófano móvil estará en el Centro Cultural Batán (Calle 128 entre Colectora y 143), destinado exclusivamente a vecinos de la zona.

Las castraciones se realizarán sin turno previo, admitiendo un solo animal por persona y con un cupo máximo de 15 intervenciones por sede. Previamente, se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Los interesados pueden consultar requisitos y cronograma en el sitio oficial.

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En paralelo, la vacunación antirrábica gratuita estará disponible de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 en la sede de Zoonosis (Hernandarias 10200). También se aplicarán dosis el jueves de 09:00 a 12:00 en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima (Ciudad del Rosario 2468) y el viernes de 09:00 a 12:00 en el Club Los Andes (Moreno 5536).

Desde el Municipio recordaron que los perros deben asistir con correa, collar y bozal en caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras o bolsos cerrados. Solo una persona mayor de edad, con DNI, podrá acompañar a cada animal.

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