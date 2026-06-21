Castraciones gratuitas: dónde estarán los quirófanos móviles la esta semana
Los quirófanos móviles funcionarán en cuatro puntos de la ciudad con atención por orden de llegada. También habrá jornadas de vacunación antirrábica gratuita en sedes barriales y en Zoonosis.
La Municipalidad informó que, durante este semana, los quirófanos móviles para animales funcionarán en distintos puntos de Mar del Plata y Batán, con atención gratuita, sin turno previo y bajo la modalidad de orden de llegada, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal.
El servicio de castración estará disponible de lunes a viernes antes de las 08:00 en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima (Ciudad del Rosario 2468) y en la Sociedad de Fomento Cerrito Sur (Marcelo T. de Alvear 2640). Además, de lunes a viernes antes de las 10:00, se atenderá en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani). El sábado a las 08:00, el quirófano móvil estará en el Centro Cultural Batán (Calle 128 entre Colectora y 143), destinado exclusivamente a vecinos de la zona.
Las castraciones se realizarán sin turno previo, admitiendo un solo animal por persona y con un cupo máximo de 15 intervenciones por sede. Previamente, se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Los interesados pueden consultar requisitos y cronograma en el sitio oficial.
En paralelo, la vacunación antirrábica gratuita estará disponible de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 en la sede de Zoonosis (Hernandarias 10200). También se aplicarán dosis el jueves de 09:00 a 12:00 en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima (Ciudad del Rosario 2468) y el viernes de 09:00 a 12:00 en el Club Los Andes (Moreno 5536).
Desde el Municipio recordaron que los perros deben asistir con correa, collar y bozal en caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras o bolsos cerrados. Solo una persona mayor de edad, con DNI, podrá acompañar a cada animal.