La Municipalidad de General Pueyrredon informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles destinados a la esterilización gratuita de perros y gatos. Antes de cada jornada también se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

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Desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de agosto, una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Las Heras, ubicada en Heguilor 2745. Los vecinos deberán acercarse con sus animales antes de las 8.

Durante los mismos días y en idéntico horario, otro dispositivo atenderá en la Sociedad de Fomento Jardín Stella Maris, situada en avenida Jorge Newbery 3414.

Además, el viernes 7 de agosto se realizará una jornada en la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal, ubicada en avenida F entre las calles 7 y 9. La prestación estará destinada exclusivamente a residentes de esa zona y será necesario presentarse antes de las 8.

En la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, las esterilizaciones continuarán de lunes a viernes antes de las 10 y los sábados a las 8.

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La atención será espontánea, sin turno y por orden de llegada. Se permitirá llevar un solo animal por persona y se realizarán hasta 15 procedimientos diarios en cada lugar.

La vacunación antirrábica gratuita continuará de lunes a sábado, de 8 a 13, en las sedes de Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani. También estará disponible de lunes a jueves, de 10 a 12, en la Delegación Batán, y el viernes 7, de 9 a 12, en la Sociedad de Fomento Las Heras.

Las dosis están destinadas a perros y gatos mayores de tres meses. No se vacunará a hembras preñadas o en período de lactancia. Los perros deberán concurrir con collar y correa, y aquellos considerados potencialmente peligrosos también tendrán que usar bozal. Los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos seguros, sin llevarlos sueltos ni en cajas.

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