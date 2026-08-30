La Municipalidad, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, informó el cronograma de funcionamiento de los quirófanos móviles para castración y vacunación antirrábica de perros y gatos, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en distintos puntos de Mar del Plata y Batán.

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El servicio de castración se brindará por orden de llegada y sin turno previo, debiendo concurrir antes del horario indicado en cada sede. Se establece un cupo máximo de 15 animales por jornada y se recibirá un solo ejemplar por persona. Previamente, el equipo municipal ofrecerá charlas sobre tenencia responsable.

Los operativos se realizarán en la Casa de Encuentro Comunitario Cambio de Paso (Mac Gaul entre Génova Bis y Gutemberg) y en el Círculo Policial de Parque Peña (Los Granados 5600), ambos del lunes 31 al viernes 4 con ingreso previo a las 08:00. También habrá atención en la sede de Zoonosis (Canesa y Guanahani), de lunes a viernes antes de las 10:00 y el 5 de septiembre antes de las 08:00. A su vez, el 4 septiembre se atenderá en Estación Chapadmalal (Avenida F entre 7 y 9) con ingreso previo a las 08:00.

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En cuanto a la vacunación antirrábica, el servicio funcionará de lunes a sábado de 08:00 a 13:00 en las sedes permanentes de Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani. Además, se aplicarán dosis de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 en la Delegación Batán (Centenario y 155), y el 4 de septiembre de 09:00 a 12:00 en la Casa de Encuentro Comunitario Cambio de Paso.

Desde el área se recordó que los animales deben ser mayores de tres meses y no estar en período de gestación o lactancia. Los perros deberán asistir con collar y correa -y bozal en caso de razas de manejo especial-, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos adecuados.

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