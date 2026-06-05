El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se refirió por primera vez de manera extensa al caso de Agostina Vega y aseguró que, como máxima autoridad municipal, asume la responsabilidad política por las fallas que permitieron que uno de los principales acusados por el crimen formara parte de la estructura estatal.

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“Soy el máximo responsable”, afirmó el jefe comunal, quien reconoció que existieron errores en los controles y sostuvo que la Municipalidad falló. En ese sentido, remarcó que no piensa eludir las consecuencias políticas derivadas de un caso que generó conmoción en toda la provincia.

Las declaraciones se produjeron en medio de la controversia por la contratación de Claudio Barrelier, señalado por la Justicia como uno de los principales implicados en el asesinato de la adolescente. Passerini explicó que el hecho dejó en evidencia deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control sobre el personal municipal.

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Ante esta situación, anunció que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para endurecer los requisitos de ingreso y permanencia dentro de la administración pública. Entre las medidas previstas se encuentran la presentación de certificados de antecedentes penales cada seis meses, en lugar de cada cuatro años, y la implementación de narcotests para empleados municipales.

Además, indicó que se realizará una revisión integral de los procedimientos de control internos para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

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El intendente también se refirió a Ricardo Moreno, quien recomendó el ingreso de Barrelier a la Municipalidad y que posteriormente dejó su cargo como concejal. Según explicó, una vez conocida la situación le solicitó que no continuara desempeñando funciones públicas.

Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer el crimen de Agostina Vega y determinar las responsabilidades penales de los acusados, el caso continúa generando fuertes repercusiones políticas en Córdoba y reabrió el debate sobre los controles que deben existir dentro del Estado.

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