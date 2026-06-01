La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, ingresó en una etapa decisiva. Mientras Claudio Barrelier continúa detenido como principal sospechoso, la fiscalía aguarda los resultados de una serie de pericias que podrían aportar información clave sobre cómo ocurrió el hecho.

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La principal expectativa está puesta en la autopsia, cuyos resultados permitirán determinar la causa de muerte y reconstruir las últimas horas de la víctima. Los investigadores buscan establecer si el fallecimiento se produjo por asfixia, golpes, heridas o algún otro mecanismo que aún permanece bajo análisis.

Además, los estudios forenses podrían precisar cuándo ocurrió el crimen. La hipótesis actual ubica la muerte entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del 24, aunque esa línea temporal deberá ser confirmada por las pruebas científicas.

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Otro de los aspectos que analiza la Justicia es la posible existencia de una agresión sexual. Para ello, especialistas trabajan sobre muestras biológicas y otros rastros recolectados durante la investigación.

La reconstrucción de las lesiones también será fundamental. Los peritos intentan determinar si Agostina presentó heridas defensivas o si existieron lesiones producidas antes o después de su muerte, elementos que podrían aportar información sobre la mecánica del crimen.

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Podría agravarse la imputación

Actualmente, Barrelier se encuentra imputado por homicidio. Sin embargo, fuentes judiciales no descartan que la acusación sea modificada a medida que avancen los peritajes.

Entre las figuras que podrían incorporarse aparece la de femicidio, además de otros agravantes contemplados por el Código Penal. De confirmarse alguna de estas hipótesis, el acusado podría enfrentar una pena de prisión perpetua.

Además de la autopsia, la fiscalía aguarda los resultados de las pruebas de luminol realizadas en la vivienda de barrio Cofico donde, según sospechan los investigadores, pudo haberse producido el crimen.

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Los especialistas también analizan elementos secuestrados durante los allanamientos y el vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. En el automóvil buscan rastros biológicos, fibras, cabellos u otras evidencias que permitan confirmar la hipótesis fiscal.

Los teléfonos celulares secuestrados son otra pieza central de la causa. Los investigadores revisan comunicaciones, llamadas y mensajes para reconstruir los movimientos previos y posteriores a la desaparición de la adolescente.

Entre los elementos bajo análisis figura un mensaje recibido por la madre de Agostina durante la búsqueda de su hija, cuyo origen todavía intenta ser determinado por la Justicia.

Con los resultados de estas pericias, la fiscalía espera esclarecer qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente y definir los próximos pasos de una investigación que mantiene conmocionada a la sociedad cordobesa.

Fuente: TN