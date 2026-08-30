El Museo Casa sobre el Arroyo, ubicado en Quintana 3998, dio a conocer su programación para septiembre, con distintas actividades gratuitas destinadas tanto a vecinos como a turistas.

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El Parque Histórico – Patrimonio Verde podrá recorrerse de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30. Esta propuesta permite conocer el predio y sus espacios naturales, aunque no contempla el ingreso a la vivienda principal.

Por su parte, las visitas guiadas a la Casa se realizarán los lunes y miércoles a las 12 y 14, mientras que los martes, jueves y viernes serán a las 10 y 12. El acceso será únicamente acompañado por personal del museo, en grupos reducidos y con reserva previa.

Los cupos para cada semana se habilitarán los viernes desde las 12 y podrán reservarse a través de la web de Turismo Mar del Plata, el Instagram oficial @casasobreelarroyo o mediante el código QR disponible en el sitio de Cultura del Municipio.

También continuarán las visitas educativas para instituciones. Se realizarán los lunes y miércoles a las 10, y los martes y jueves a las 14. Para participar será necesario consultar previamente la disponibilidad a través del correo [email protected].

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Además, el viernes 18 de septiembre a las 10 se desarrollará una nueva edición de Historia del Patrimonio Verde, una actividad en el jardín histórico que permitirá conocer el origen del parque e identificar algunas de sus especies vegetales más destacadas.

El recorrido estará a cargo del Departamento de Espacios Verdes del EMSUR, tendrá una duración aproximada de una hora y abarcará todo el predio siguiendo los senderos señalizados. La participación será gratuita y no requerirá inscripción previa, aunque no incluirá el ingreso a la Casa.

Desde el Municipio aclararon que el museo podrá permanecer cerrado cuando las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran. Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono (0223) 420-1280 y el correo [email protected].

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