El presidente Javier Milei desarrollará este viernes una agenda centrada en reuniones con empresarios y referentes vinculados a sectores estratégicos para la economía. Entre los encuentros previstos figura una audiencia con el empresario y filántropo británico Maurice Ostro, además de una reunión con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM).

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Según trascendió, Ostro visitará la Casa Rosada en el marco de un nuevo contacto con el mandatario. El empresario inglés, conocido por sus inversiones y actividades filantrópicas, estaría interesado en proyectos vinculados a centros digitales para el procesamiento de datos, una posibilidad que aparece alineada con la estrategia del Gobierno de promover nuevas inversiones privadas en áreas tecnológicas y de infraestructura.

La reunión se produce además en un contexto marcado por el lanzamiento del denominado “Super RIGI”, la nueva propuesta oficial destinada a incentivar desembolsos de gran escala y captar capitales extranjeros para distintos sectores productivos.

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Por otra parte, Milei también recibirá a representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales, entidad que agrupa a compañías vinculadas al desarrollo e investigación de medicamentos innovadores. El encuentro se realizará mientras continúan las discusiones alrededor del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa que genera diferencias dentro de la industria farmacéutica y que forma parte de las negociaciones comerciales impulsadas entre Argentina y Estados Unidos.

La actividad presidencial se desarrollará en un escenario donde el oficialismo busca consolidar señales de apertura hacia sectores empresariales y tecnológicos, con el objetivo de reforzar inversiones privadas y avanzar en proyectos considerados clave para el crecimiento económico en los próximos años.

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