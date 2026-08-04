El Municipio de General Pueyrredon reabrió las inscripciones para las propuestas que se desarrollarán durante la segunda mitad del año en el Centro de Promoción Comunitario Casa Camet, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

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El espacio funciona en la zona del lago de Parque Camet, con ingreso por la avenida Carlos Tejedor, frente al Club Pueyrredon, y cuenta con actividades educativas y recreativas destinadas a personas de distintas edades.

Una de las propuestas es el programa FINES, dirigido a mayores de 18 años que quieran finalizar sus estudios secundarios. Las clases comenzarán en agosto y se dictarán durante el turno tarde.

También habrá apoyo escolar para estudiantes de nivel primario los martes y viernes, de 14 a 16, y se sumarán nuevos cupos para el taller de folclore, que funciona los viernes en el mismo horario.

La programación incluye, además, un taller de reciclado creativo los viernes de 10 a 12 y clases de telar los jueves de 9 a 11. Las actividades forman parte del Programa Educativo Barrial de la Secretaría de Educación.

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Casa Camet continúa brindando atención sobre temas vinculados con la niñez de lunes a viernes, de 8 a 15. El Servicio Social recibe consultas individuales y familiares los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 13.

El asesoramiento sobre cuestiones de género se ofrece todos los miércoles, de 8.30 a 13, mientras que las consultas relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad, la tarjeta SUBE y otras gestiones se atienden el último jueves de cada mes, de 8.30 a 13.

Las inscripciones se realizan por WhatsApp al 223 650-2894. Para obtener más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Municipio.

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