El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de “matón de barrio” al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones sobre una eventual investigación a funcionarios nacionales si el peronismo vuelve al poder.

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La controversia se originó luego de que Quintela advirtiera que, en caso de un retorno del peronismo al Gobierno, se investigará la gestión del titular del Palacio de Hacienda y alertara a los inversores al señalar que “tienen que tener cuidado”.

En respuesta, Caputo sostuvo en redes sociales: “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”.

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El ministro redobló las críticas al afirmar: “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”. En ese marco, también cuestionó la decisión de la provincia de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “Está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.

Por su parte, Quintela había expresado: “Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”.

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El gobernador también criticó al funcionario nacional por sus opiniones sobre Axel Kicillof y aseguró: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos, no tiene una visión integral”. Además, agregó que “las cosas en las provincias están pésimamente mal” y cuestionó las políticas del Gobierno nacional.

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Finalmente, Quintela apuntó contra el RIGI al señalar: “Es una entrega total de la riqueza nuestra. Y el Súper RIGI más todavía”.

Con información de Noticias Argentinas