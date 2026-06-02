Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación ,aseguró que el kirchnerismo "no es una opción" para el futuro político del país y afirmó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof "no va a ser presidente nunca en su vida", durante una exposición ante empresarios en el Cambras Business Day.

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"Puede haber un shock externo, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina", expresó el funcionario al referirse al escenario electoral de los próximos años.

Caputo sostuvo que la sociedad dejó atrás las recetas económicas del pasado y utilizó una referencia a la serie El Eternauta para reforzar su argumento. "La mayoría de la gente tiene claro que lo viejo no funciona", señaló.

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En su exposición, el titular del Palacio de Hacienda defendió el programa económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que el país atraviesa un proceso de transformación luego de "20 años de populismo". Según afirmó, los resultados comenzarán a profundizarse en los próximos años.

El ministro también se mostró optimista sobre la evolución de la economía y aseguró que las perspectivas oficiales son mejores que las proyectadas por buena parte de los analistas privados. "No tenemos dudas de que la economía va a seguir mejorando", afirmó.

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En materia cambiaria, destacó las compras de divisas realizadas por el Banco Central y sostuvo que, si se mantiene el ritmo actual, la entidad podría adquirir entre 17.000 y 24.000 millones de dólares durante 2026.

Caputo consideró que ese proceso demuestra que quedó atrás "el mito de la restricción externa" y afirmó que actualmente existen dólares suficientes tanto para las empresas como para los ahorristas.

Además, remarcó que la inflación continúa desacelerándose, que los salarios comenzaron a recuperarse y que la actividad económica acumula dos años consecutivos de crecimiento. "Esto no significa que todo esté bien, pero sí que vamos por el camino correcto", concluyó.

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Fuente: Infobae