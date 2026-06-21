La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del programa Reanimemos de la Secretaría de Salud, realizará una nueva jornada gratuita de capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una maniobra de emergencia que puede resultar clave para salvar vidas ante un paro cardiorrespiratorio.

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El encuentro se llevará a cabo el próximo 26 de junio a las 15 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250, y estará abierto a toda la comunidad. Los interesados podrán participar sin inscripción previa y recibirán un certificado de asistencia que será enviado posteriormente por correo electrónico.

Desde el Municipio recordaron que el programa Reanimemos desarrolla capacitaciones en distintos espacios de la ciudad, entre ellos escuelas, sociedades de fomento, centros de salud, jardines de infantes, clubes barriales y universidades, con el objetivo de ampliar el conocimiento de la comunidad sobre técnicas de respuesta ante emergencias.

La iniciativa busca brindar herramientas vinculadas a la atención primaria del paro cardiorrespiratorio, promover acciones de concientización sobre la salud cardiovascular y enseñar las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar que pueden marcar la diferencia mientras se aguarda la llegada de asistencia médica especializada.

Además, se informó que las instituciones públicas interesadas en solicitar este tipo de encuentros pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la Municipalidad, ingresando a www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp.

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De esta manera, el programa continúa acercando conocimientos esenciales a vecinos e instituciones con el propósito de contribuir a la prevención de muertes evitables de origen cardiovascular y fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante situaciones críticas.

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