Capacitación docente en IA: abren inscripción para un encuentro en Mar del Plata
La jornada abordará el uso seguro, pedagógico y ético de la inteligencia artificial en educación, con especialistas y análisis de casos. Requiere inscripción previa y tendrá una duración de 90 minutos.
La Municipalidad anunció la realización de una capacitación sobre el uso de inteligencia artificial en el aula, que se llevará a cabo el próximo martes 31 a las 18:30 en la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal (25 de Mayo 3108), con la participación de especialistas en tecnología educativa.
La propuesta, titulada IA en la escuela: del riesgo a la oportunidad, es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, con el acompañamiento del Ente Municipal de Turismo y Cultura y la Secretaría de Educación.
Según se informó, la jornada estará enfocada en generar condiciones seguras para el uso de tecnologías emergentes y en promover la formación docente necesaria para integrar la inteligencia artificial desde un enfoque transversal, con el objetivo de potenciar y transformar las prácticas pedagógicas.
Durante el encuentro, especialistas con trayectoria en entornos educativos compartirán experiencias vinculadas al desarrollo de modelos que combinan innovación tecnológica, criterios pedagógicos, protección de datos y uso responsable de herramientas digitales en el aula.
A lo largo de la actividad -de una duración estimada de 90 minutos- se abordarán temáticas vinculadas a la gestión del riesgo en entornos digitales, estrategias de capacitación docente para un uso crítico y creativo de la inteligencia artificial, análisis de casos de éxito y metodologías de implementación con sentido pedagógico, así como la humanización de la tecnología, con eje en la ética y la empatía.
Los interesados en participar pueden inscribirse a través del enlace www.bit.ly/CapacitaciónIAenEscuelas.
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