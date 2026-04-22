La empresa Camuzzi lanzó la 6ª edición del programa Cocinas para crecer en Mar del Plata, una iniciativa que capacitará a 30 emprendedores gastronómicos de contextos vulnerables, con formación técnica y acompañamiento para potenciar sus proyectos.

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El programa, que se desarrolla junto a la Asociación Conciencia y la Municipalidad de General Pueyrredon, ya acompañó a más de 150 emprendedores locales en ediciones anteriores.

La jornada de lanzamiento se llevó a cabo en el espacio donde se dictarán las clases presenciales.

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La propuesta busca fomentar el espíritu emprendedor y la profesionalización del sector gastronómico, a partir de capacitaciones que incluyen técnicas de cocción, manipulación de alimentos, panificados y pastelería, así como contenidos vinculados a la gestión de negocios, como fijación de precios, desarrollo de marca y análisis de mercado.

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Además, el programa contempla clases magistrales, visitas a industrias del sector y recorridas por cocinas profesionales. Al finalizar el proceso formativo, los participantes recibirán un capital semilla para impulsar sus emprendimientos.

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“Con cada nueva edición de esta iniciativa reforzamos nuestra convicción de que la formación es clave para generar oportunidades de desarrollo y fortalecer los emprendimientos locales. El programa ya ha capacitado a más de 150 emprendedores gastronómicos de Mar del Plata”, destacó Rodrigo Espinosa.