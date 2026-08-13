La finalización de la planta compresora Las Armas representa, para Camuzzi, una obra estratégica que excede la ampliación de la infraestructura gasífera y apunta a acompañar el crecimiento demográfico, urbano y productivo de Mar del Plata y de buena parte de la Costa Atlántica bonaerense.

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En ese sentido, Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi, destacó a El Marplatense la importancia que tendrá la obra una vez que entre en funcionamiento y puso el foco en las posibilidades de desarrollo que se abrirán para la región. “No sólo permitirá proyectar una Mar del Plata a largo plazo, y hablamos por lo menos de 10 años de crecimiento asegurado”, afirmó.

El representante de la empresa explicó que durante los últimos años existieron restricciones vinculadas con la disponibilidad de gas natural que limitaron la posibilidad de expansión de numerosas localidades bonaerenses. La puesta en funcionamiento de la planta permitirá modificar ese escenario y ampliar las condiciones para nuevos desarrollos.

“Una vez finalizada, no sólo permitirá proyectar una Mar del Plata a largo plazo, sino también poder liberar las factibilidades, las restricciones al acceso al gas natural, en un montón de localidades de la Costa Atlántica bonaerense”, señaló Espinosa.

El impacto, según detalló, alcanzará a distintas ciudades de la región. Entre ellas mencionó al Partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell, además de Mar del Plata. La ampliación de la capacidad del sistema permitirá que nuevos proyectos puedan acceder al servicio y que las localidades cuenten con mayores posibilidades de crecimiento.

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Para Espinosa, el alcance de la infraestructura también debe analizarse desde una perspectiva regional. “Hablamos de más de 40 localidades bonaerenses” que se encontraban condicionadas en sus posibilidades de crecimiento en términos de gas natural, explicó, al referirse a la situación que se generó durante los años en los que la obra permaneció inconclusa.

La planta compresora Las Armas se convirtió así en una pieza clave para resolver una limitación que excedía a una única ciudad. Desde Camuzzi consideran que la ampliación de la capacidad permitirá acompañar tanto el crecimiento residencial como las necesidades vinculadas con nuevos emprendimientos y desarrollos productivos.

El proyecto había sido licitado originalmente en 2017, pero durante años no pudo concretarse. De acuerdo con lo señalado por la empresa, finalmente se logró reencauzar la obra a partir del trabajo conjunto con distintos actores de los gobiernos nacional y provincial y transferir su ejecución y posterior habilitación a Camuzzi.

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La compañía prevé comenzar los trabajos en el corto plazo y estableció como objetivo que la planta esté terminada y habilitada antes del invierno de 2027. La meta apunta a que la nueva infraestructura se encuentre operativa durante el próximo período de mayor demanda de gas.

La inversión prevista para completar la obra es de US$ 6 millones, un desembolso que, según la mirada de la empresa, tendrá un impacto que se extenderá mucho más allá de la infraestructura propiamente dicha.

“Para nuestra compañía es un enorme orgullo poder tomar las riendas de esta obra, poder concretarla y, por supuesto, ser protagonistas de un giro en la historia de toda esta región”, sostuvo Espinosa.

Desde Camuzzi remarcan que uno de los principales objetivos es garantizar que la disponibilidad de gas acompañe las necesidades de una región que mantiene perspectivas de crecimiento. En particular, la ampliación de la capacidad permitirá reducir las restricciones que durante años condicionaron la posibilidad de otorgar nuevas factibilidades.

Espinosa también vinculó la obra con las condiciones climáticas de la región y con la necesidad de contar con una infraestructura preparada para afrontar los períodos de mayor consumo. “Así nos ponemos nuestros desafíos antes de cada invierno”, expresó, al señalar que la intención es que los usuarios puedan atravesar los meses de mayor demanda en mejores condiciones.

La expectativa de la empresa es que Las Armas se convierta, de esta manera, en una infraestructura de largo plazo para Mar del Plata y las localidades de la Costa Atlántica. Más allá de la finalización de una obra que llevaba años pendiente, el objetivo central es generar capacidad suficiente para que el crecimiento de la región no vuelva a quedar condicionado por las limitaciones del sistema de gas natural.

“Necesitaba, de una vez por todas, que se finalice para poder garantizar que la energía que necesita toda esta región esté disponible”, concluyó Espinosa.