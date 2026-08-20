Un proyecto que volvió a tratarse en la Comisión de Educación busca incorporar información histórica a la señalética de las calles de Mar del Plata, con el objetivo de que vecinos y turistas conozcan el origen de sus denominaciones.

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La iniciativa fue presentada hace dos años y atravesó distintas modificaciones. Según explicó el concejal Guido García, presidente del bloque de la Coalición Cívica, “la primera propuesta nuestra fue que se incorpore en la misma señalética, a medida que progresivamente se iban cambiando o rotando los carteles”.

Sin embargo, las observaciones vinculadas con la normativa vial obligaron a reformular el proyecto. “Como nos dijeron que se incumplía la norma vial, propusimos que se haga un cartel complementario anexo, que también lleve un QR para que pueda ampliarse la información”, detalló García.

De esta manera, la propuesta actual contempla que la información histórica aparezca en un cartel adicional, separado de la señalización vial tradicional. “Entendíamos que con eso evitábamos el problema de generar confusión en la señalética, que es lo que la Ley de Tránsito prohíbe”, señaló el edil.

El contenido permitiría explicar, por ejemplo, el origen de calles vinculadas con fechas históricas. “3 de Febrero es la fecha de la batalla de Caseros y mucha gente por ahí lo desconoce”, ejemplificó García. También mencionó 11 de Septiembre, 25 de Mayo y 9 de Julio.

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La propuesta apunta además a recuperar la historia de personalidades menos conocidas. “Nos parece que esto le suma a nuestra ciudad una identidad, un conocimiento sobre la historia y sobre la trascendencia de estos personajes que hacen a nuestra propia cultura popular”, sostuvo.

El proyecto prevé una incorporación progresiva de los nuevos carteles y abre la posibilidad de que su instalación pueda financiarse mediante publicidad. Para García, la iniciativa “le sumaría al conocimiento popular y al acervo general de nuestra población”.

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