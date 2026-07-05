Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por legisladores de bloques opositores como PRO y La Libertad Avanza propone eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las facturas de gas, electricidad y agua para usuarios residenciales, PyMEs y entidades sociales.

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La iniciativa establece un Paquete de Alivio Fiscal en Servicios Esenciales estructurado en cuatro capítulos: gas natural, electricidad bajo jurisdicción provincial, electricidad bajo regulación nacional y agua potable, con exenciones que alcanzan alícuotas de hasta el 3,75%.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que las empresas prestadoras deberán trasladar el 100% del beneficio fiscal de forma directa e inmediata a los usuarios, sin posibilidad de destinarlo a otros fines. Además, las facturas deberán detallar explícitamente el monto ahorrado.

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El control quedará a cargo de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que podrá aplicar sanciones de entre el 100% y el 300% del impuesto no trasladado en caso de incumplimiento, además de retirar la exención.

En el capítulo eléctrico, el proyecto incorpora una modificación a la Ley 11.769 para impulsar la instalación de medidores inteligentes, financiados mediante un componente tarifario específico que permitirá a los usuarios monitorear su consumo y acceder a esquemas de tarifas diferenciadas.

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Los fundamentos sostienen que la carga tributaria sobre los servicios esenciales ronda el 35% y que la eliminación de Ingresos Brutos permitiría un alivio directo a millones de hogares, especialmente en períodos de mayor demanda como el invierno.

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